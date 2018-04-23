Donald Trump: Kuzey Kore nükleer krizi çözülmekten çok uzakta

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile yaşadıkları "nükleer krizinin" çözülmekten uzakta olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ilişkin açıklama yaptı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Kore ile sonuca varmaktan çok uzağız, belki işler yolunda gider, belki de gitmez - bunu zaman söyleyecek... Ancak şu an yaptığım iş, uzun zaman önce yapılmalıydı!" dedi.

KDHC yönetimi, Güney Kore ile ilişkilerin yumuşamasının ardından nükleer testleri ve füze testlerini durdurduğunu açıklamıştı.

KDHC, nükleer silahları olası ABD işgaline karşı geliştirdiğini ve savaşı başlatan taraf olmayacağını, yalnızca kendisini savunacağını duyuruyordu.