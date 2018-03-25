Donald Trump: Hiçbir avukat şöhret ve zenginliği geri çevirmez

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasına ilişkin kimi avukatlar tarafından geri çevrildiği iddiaları üzerine "Hiçbir avukat şöhret ve zenginliği geri çevirmez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturması için yardım istediği kimi avukatlar tarafından reddedildiği konuşuluyordu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Pek çok avukat ve üst düzey hukuk firması Rusya davasında beni temsil etmek istedi" diyerek, "Sahte haberlerin söylemine inanmayın" ifadelerini kullandı.

"Şöhret ve zenginlik hiçbir avukat tarafından geri çevrilmez" diyen Trump, sorunun "yeni bir avukat ya da hukuk firmasının olayları anlaması için aylar geçecek olması" olduğunu öne sürdü.

Trump, bunun ABD için "adil olmadığını" söyleyerek, "Mevcut ekibimden çok mutluyum" dedi.

ABD Başkanı, Rusya bağlarını da yalanlayarak, Rusya'yla işbirliği yapanın Hillary Clinton ve "Demokratlar" olduğunu iddia etti.