Donald Trump: Dünya İran'daki protestoları izliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin dünyanın İran'ı izlediğini belirterek, "İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Trump açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurtdışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de İran'daki yönetim karşıtı gösterilerde yaşanan gözaltıları kınadıklarını belirtmişti.

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösterilerin Kirmanşah'ta geniş katılımla devam ettiği ve eylemlerin hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleştiği aktarıldı.