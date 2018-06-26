Dolar yen karşısında değer kaybetti

ABD doları 'ticaret savaşı' endişeleri sebebiyle Japon yeni karşısında değer kaybetti.

ABD ile ticaret ortakları arasında "ticaret savaşı" devam ederken, peş peşe gümrük vergileri ve yaptırımlarla kavganın artacağı beklentisi ABD dolarının Japon yeni karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin ülkeye yapılan yabancı teknoloji yatırımlarını kısıtlayacağını duyurmuştu. Mnuchin, bunun Çin'le sınırlı olmayacağını söyleyerek, "teknolojimizi çalmaya çalışan tüm ülkelere karşı bunu yapacağız" demişti.

Ancak Beyaz Saray ticaret ve üretim danışmanı Peter Navarro, ABD Başkanı Donald Trump'ın getireceği yatırım kısıtlamalarının Çin'i hedef alacağını ve diğer ülkelerle ilgili olmayacağını açıklamıştı.

ABD'den gelen çelişkili açıklamalar da doların yen karşısında değer kaybını tetikledi. Bir günde yüzde 0,3 değer kaybeden dolar, iki haftanın en düşük seviyesi olan 109,365 yene geriledi.

Tokyo'daki JPMorgan Chase Bank'ın piyasa araştırmaları sorumlusu Tohru Sasaki, "Beyaz Saray'da yabancı yatırıma getirilecek kısıtlamalara ilişkin hala farklı fikirler var gibi görünüyor" diye konuştu.