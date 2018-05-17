Dolar neden değer kazanıyor?

Doların dünya ölçeğindeki hızlı değerlenişinde ABD ekonomisine ilişkin iyimser beklentilerin yanısıra KDHC ile ABD görüşmelerinin kesilmesi ihtimali, İtalya'da borç krizi ve Arjantin'in IMF'ye başvurması gibi gelişmeler sıralanıyor. Ancak dolardaki değerlenmenin kalıcı olup olmayacağı konusunda soru işaretleri de bulunuyor.

Dolar tüm dünyada değer kazanıyor. Euro/dolar paritesi son bir ayda 1,24 seviyesinden 1,18’e kadar geriledi. Dış borcu ve ithalat bağımlılığı yüksek ülkelerde daha fazla olmak üzere bir dizi ülkenin para birimi de dolar karşısında değer kaybetti. En fazla değer kaybeden paralar yüksek bağımlılık düzeyleri ve kırılgan ekonomileriyle Arjantin ve Türkiye oldu.

Evrim Küçük, Dünya gazetesinde yaptığı değerlendirmede ABD ekonomisine ilişkin iyimser beklentiler ışığında Fed’in bu yıl dört kez faiz artırmasının öngörülmesi sonucunda ABD Hazine kağıtlarının getirisinin son yedi yılın en yüksek seviyesine çıktığını, dolar endeksinin de son altı ayın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Küçük, doların hızlı yükselişindeki etkenler olarak aşağıdakileri sıraladı:

● Fed'in bu yıl 4 kez faiz artırmasının beklenmesi. ABD perakende satışlarının, tüketici harcamalarında artışa işaret etmesi ve güçlenen fabrika siparişi verisi Fed'in bu yıl 3 yerine 4 faiz artışına gideceği beklentisini artırıyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams, hem ABD hem de yurtdışında ekonomik görünüm konusunda "çok olumlu" olduğunu söyledi ve bu yıl üç ila dört faiz artırımının uygun olduğu görüşünü tekrarladı.

● ABD Hazine kağıtlarının faizindeki artış: Hazine kağıtlarının faizi yüzde 3.096'ya çıktı. Fed'in faiz artışında kararlı olacağı beklentisi ABD 10 yıllıklarının getirisini Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına neden oldu. Dünyanın en büyük tahvil fonlarından Pimco'dan gelen açıklamaya göre, Fed'den gelecek faiz artışlarıyla birlikte ABD 10 yıllıklarının faizinin yüzde 3.5 seviyesini görmesi bekleniyor.

● KDHC ile ABD görüşmelerine ilişkin “kaygılar”: KDHC yönetimi, eğer Washington nükleer silahsızlanmanın tek yanlı olmasında ısrar ederse, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirve konusunu yeniden değerlendireceğini açıkladı. Bu gelişme, Trump ve KDHC lideri Kim Jong Un buluşmasının olmayabileceğine işaret ediyor. Jeopolitik riskler dolara destek veriyor.

● İtalya'nın borçları: İtalyan hükümetinin Avrupa Merkez Bankası'na 250 milyar euro değerindeki İtalyan borçlarını affetmesini isteyebileceği haberleri euro üzerinde baskı yarattı. İtalyan tahvil faizleri ile Alman tahvil faizleri arasında makas euroyu aşağı çekiyor. İtalyan 10 yıllıklarının faizi dün yüzde 2,07 seviyesine sertçe yükselirken, 2 yıllıklarının getirisi de pozitife geçti.

● Arjantin endişesi: Parası sert şekilde gerileyen Arjantin’in IMF'den yardım istediği haberleri, gelişen ülkelerde “satış baskı”sının artacağı endişesi yarattı. Ancak analistler bunun sistemik bir riske yol açmayacağını düşünüyor.

Doların değer kazanmasının ne ölçüde kalıcı olacağıysa büyük bir soru işareti olarak ortada duruyor. Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki ekonomik seyir, doların değer kazanmasının Trump yönetiminin "korumacı" politikalarıyla çelişen yanlar taşıması tartışmanın öne çıkan unsurları.