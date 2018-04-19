Suriye ordusunun sağladığı ilerlemenin ardından Doğu Kalamun'daki cihatçılar koşulsuz teslim oldu.

Suriye'nin doğusunda bulunan Kalamun bölgesindeki cihatçıların koşulsuz teslim oldukları açıklandı.

Suriye ordusu iki gün önce bölgede kapsamlı bir operasyon başlatmış ve er-Ruheybe kasabasını kuşatma altına almıştı.

Bölgede ÖSO bağlantılı Tahrir'uş Şam Ordusu isimli grubun bulunduğu biliniyor.

Cihatçıların diğer teslim olan gruplara verilen teklifle karşı karşıya olduğu, "hükümetle uzlaşma" ya da "cihatçı kontrolündeki bölgelere geçme" seçeneklerinden birini seçebileceği aktarılıyor.

Teslim olan cihatçıların ağır silahlarını Suriye ordusuna devredeceği bildiriliyor.