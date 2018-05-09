Doğu Akdeniz'de üçlü zirve

Doğu Akdeniz'deki enerji projelerinin ve siyasi gelişmelerin görüşüldüğü 4. Kıbrıs, Yunanistan, İsrail liderler zirvesi dün gerçekleşti.

Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarının görüşüldüğü, dün Lefkoşa'da gerçekleşen üçlü zirvede, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail devlet liderleri buluştu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nicos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun katıldığı, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen zirvede, üç ülkenin Doğu Akdeniz'deki stratejik ortaklığı vurgulandı.

EASTMED ANLAŞMASI BU YIL İMZALANACAK

"Halklar arasında köprüler kuruyoruz" başlığıyla gerçekleşen zirvenin ardından, üç ülke adına yapılan açıklamada, "tarım, endüstri ve enerji sektörlerindeki işbirliğinden elde edilen karşılıklı faydanın ekonomik büyüme için önemli olduğu" belirtildi.

"Enerji alanında, Doğu Akdeniz Boru Hattı (EASTMED) projesinin gerçekleştirilmesine desteğimizi ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ederiz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu projenin "üç ülke ve AB'nin çıkarları açısından sürdürülebilir ve stratejik seçenek olduğu" belirtildi.

Proje kapsamında İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki petrol rezervlerinin, deniz altından çekilecek boru hattıyla Yunanistan'a ve oradan İtalya'ya aktarılması hedefleniyor.

Açıklamada Netanyahu, Çipras ve Anastasiades'in "Boru hattının inşasıyla ilgili devletlerarası anlaşmanın 2018 yılı içinde imzalanması konusunda mütabık kaldığı" belirtildi.

AVRASYA ENTERKONNEKTE PROJESİ'NDE ANLAŞILDI

Üç ülke adına yapılan açıklamada, liderlerin Avrasya Enterkonnekte Projesi'nde de anlaşıldığı duyuruldu. Avrasya Enterkonnekte Projesi kapsamında denizin altından çekilecek fiber optik kablo hattıyla, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ortak bir şebeke sistemine sahip olacak.

Açıklamada, enterkonnekte projesine ilişkin olarak, "Proje üç ülkeyi fiber optik kabloyla birbirine bağlamamıza, dijital ekonominin temeli olan ultra-yüksek-hızda ağ erişimini sağlamamıza, üç ülkenin telekomünikasyon sektöründeki iş birliğini ve bölgesel önemini arttırmamıza izin verecek" dendi. İlgili bakanlık yetkililerinin bu yıl içerisinde bir araya geleceği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALELERİ KINANDI

Yapılan açıklamada, ada açıklarındaki Özel Ekonomik Bölge'de yürütülen sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları içerisinde değerlendirilerek desteklendi.

Açıklamada, Türkiye'nin engelleme girişimleri kınanarak, "Uluslararası hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerini ihlal ederek kaygı uyandıran, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki son illegal eylemleri reddediyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Özel Ekonomik Bölge'deki egemenlik haklarını gerçekleştirmesine tam desteğimizin ve dayanışmamızın altını çiziyoruz" dendi.

İSRAİL'İN 70. YILI KUTLANDI

Üç ülkenin yaptığı açıklama, İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümü kutlanarak son buldu.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına dönük saldırılarının şiddetlendiği sırada, "İsrail'in varolma hakkını reddeden her türlü yaklaşımı reddediyor ve İsrail'i tehdit eden terörizm, aşırılıkçılık ve silahlanmaya ilişkin kaygımızı ifade edyoruz" dendi.