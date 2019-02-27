Diyalog talebini reddeden ABD, Venezuela'ya 'insani yardım' diye çivi göndermiş

BM'de yapılan Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan ABD Daimi Büyükelçisi Robert Wood, Venezuela'nın ABD Başkanı Trump'a yaptığı diyalog çağrısına olumsuz yanıt vererek Trump'ın kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile görüşmeye hazırlandığını söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise ABD'nin 'insani yardım' diye ülkeye göndermek istediği kamyonlardan tel, çivi ve çit gibi malzemelerin çıktığını açıkladı.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Robert Wood, "Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido" dedi.

Silahsızlanma Konferansı'na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Wood, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın bugün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda ABD'ye yaptığı diyalog çağrısına ilişkin bir soruya, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido. Maduro rejimi kabul edilemez ve biz tanımıyoruz." karşılığını verdi.

Konsey'de konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'ye sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yaparak, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler" ifadesini kullanmıştı.

Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması teklifinde bulunmuştu.

KAMYONLARDAN TEL, ÇİVİ VE ÇİT ÇIKTI

Jorge Arreaza BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada 23 Şubat’ta Kolombiya’dan Venezuela’ya girmeye çalışırken yakılan bir kamyonda, barikatları oluşturmakta kullanılan araçlar tespit edildiğini açıkladı. Arreaza, kamyonun Kolombiya tarafından atılan molotof kokteyliyle ateşe verildiğini belirterek, "Kamyon incelendi. İçinde gıda ve ilaçlar dışında, barikatlarda kullanılan araçlar: Tel, çit, çivi çıktı. Radikal muhalefet bunları kullanmaya alışık" dedi.

Sınırda, protestoculara karşı ölümcül silaha başvurulmadığını vurgulayan Arreaza, sadece göz yaşartıcı gazın kullanıldığını belirterek, "Saldırganlığın kaynağı Kolombiya tarafı" dedi.