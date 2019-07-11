DİTİB Almanya'da imam yetiştirecek

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yıl içinde Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Almanya'da 857 camisi bulunan DİTİB, Türkiye'den imam atandığı için AKP hükümeti etkisinde olmakla eleştiriliyordu. DİTİB hakkında daha önce casusluk iddiaları da gündeme gelmiş, Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı Almanya ziyaretinde kurumun camisinin açılışına katılmıştı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yıl içinde Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı.

Köln'de bulunan DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan DİTİB temsilcileri, Almanya'da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye'den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, DİTİB bünyesinde, tamamen kurumun öz kaynakları ile düzenleneceği öne sürülen kursların iki yıl süreceği kaydedildi. İlk iki ay hazırlık olacağı, daha sonra kursiyerlerin camilerde staj ve eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

DİTİB'in Almanya'da 857 camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye'den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Almanya'da yetişen ve temel eğitimlerini ağırlıklı olarak Almanya'da almış olan 120 din görevlisi bulunuyor. Bu din görevlilerinin büyük kısmını ilahiyat eğitimlerini Türkiye'de görenler oluşturuyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı Almanya ziyaretinde Köln’deki DİTİB camisi açılışına katılmıştı.

Erdoğan açılışta bir de konuşma yapmış, bu sırada kentte protestolar düzenlenmişti.

CASUSLUK İDDİASI

Almanya'da DİTİB'e bağlı imamların casusluk yaptığına ilişkin iddialar gündeme gelmiş, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, DİTİB imamlarının 28 kişi ve 11 kurum hakkında casusluk yaptığını açıklamıştı.