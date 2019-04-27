Disney'in varisi zenginleri tanımıyor

Disney'in varisi Abigail Disney'in, şirket CEO'sunun maaşını 'çılgınca' bulmasının yankıları sürüyor. Şirket, CEO'sunu savunurken, Abigail Disney 'Kimse bu kadar para etmez' diyor.

ABD'li film ve dizi yapımcısı Disney'in varisi Abigail Disney, geçen yıl maaş ve ikramiyelerle eline toplam 66 milyon dolar geçen şirket CEO'su Bob Iger'in maaşı için 'çılgınlık' demişti.

"Bu kadar kâr elde ettiğimiz bir dönemde çalışanlara asgari ücrete yakın bir para ödemek, insanların adalet duygusunu zedeler" diyen Disney, şirketin sendikayla yaptığı sözleşmeyle saatlik ücreti, asgari ücretin iki katına çıkarmasını da yetersiz bulmuştu.

Abigail Disney'in hesabına göre Disney CEO'su, ortalama bir Disney çalışanından 1,424 kat daha fazla kazanıyordu ve ikramiyesinin içinden her Disney çalışanına yüzde 15 zam yapsa bile, elinde 10 milyon dolar kalıyordu.

2017'de yayınlanan bir haber, Disney çalışanlarının bir bölümünün düşük ücretleri nedeniyle başlarını sokacak bir evleri olmadığını ve arabada yaşadığını göstermişti. ABD'de yapılan bir çalışma, tek odalı bir evde yaşamak için gereken ortalama saat ücretinin 25,46 dolar olduğunu bildiriyor. Buna göre işçilerin büyük çoğunluğu, bu hakka erişmekten uzak.

Abigail Disney, şirketin eğitim ve yükselme şansı sunduğu iddiasını "neoliberal zırvalık" olarak nitelerken, bu durumun işçilere "şu an yaptığınız iş yapmaya değer bir iş değil" mesajını verdiğini söyledi ve “Her işin yükselinmesi gereken bir iş olduğu varsayımı, başladığınız işin gerçek bir şey olmadığını veya başka bir işin hak ettiği tüm saygı ve saygınlığı hak etmediğini söylemek demektir" ifadelerini kullandı.

Ailesi adına konuşmadığını söyleyen Disney'in sözleri, dünyadaki gelir eşitsizliğinin yalnızca bir yanına işaret ediyor. ABD'de nüfusun en zengin yüzde 1'i, en yoksul yüzde 90'ın gelirinden fazlasına sahip. "Yurtsever Milyonerler" olarak adlandırılan zengin bir Amerikalı grubun parçası olarak Abigail Disney, bu açığı kapatmak için zenginlerden daha yüksek vergi talep edilmesini öneriyor. Disney'e göre insanlara yaşanabilir ücretler yerine eğitim programları sunmak, yüksek öğrenim teklifini satın alamayacak olan bazı asgari ücretli çalışanlara “hakaret” etmek anlamına geliyor.

59 yaşındaki Abigail Disney'in Walt Disney şirketinin yönetiminde hiçbir rolü yoktur. Ancak Disney, şirketin ürettiklerinin insanlara ifade ettiği anlam konusunda “derin bir sadakati” olduğunu söylüyor.

'KİMSE BU KADAR PARA ETMEZ'

Öte yandan şirket, CEO’nun hissedarları için “olağanüstü değer sağladığını” söyleyerek Iger’in maaşını savundu. Iger’in görev süresince şirketin hisse senedi fiyatının 2005’te 24 dolar iken, 2019’da 135 dolara yükseldi ve şirketin değeri 250 milyar dolara yakın. Şirkette hisseleri olan Abigail Disney de bu yükselişten faydalandı.

Disney, Iger'i “ödüllendirilmeyi hak eden” “parlak bir adam” olarak nitelendirirken, “Ben de onun iyi bir adam olduğunu düşünüyorum. Fakat bu 65.6 milyon dolarlık maaş paketini haklı kılıyor mu? Bu çılgın gezegende hiç kimse bu kadar para etmez” dedi.

MAKAS GİTTİKÇE AÇILIYOR

Amerikan Çalışma Federasyonu ve Endüstri Örgütleri Birliği sendikaları tarafından hazırlanan bir raporda, 2017 yılında, büyük ABD şirketlerinin CEO'larının ortalama üretim işçisinden 361 kat daha fazla kazandığı belirtiliyor. Buna göre 1980’de bu oran 42 kat, 1950'de ise ve 1’de 42’de 1 1980'de ise 20 kattı. Abigail Disney'e göre aradaki açı yalnızca zengin bireylerin fedakarlık yapmasıyla kapanabilir.

"Paraya hayır demek mümkün" diyen Disney, iyi niyetli görünen önermelerine karşın, zenginleri pek tanımıyor gibi gözüküyor.