Disney, 21st Century Fox'u 71 milyar dolara satın aldı: Netflix ile rekabet edecek

Disney, 21st Century Fox'u 71 milyar dolara satın aldı. Satın almayla birlikte 'The Simpsons' ve X-Men'in de aralarında olduğu pek çok serinin hakları Disney'in eline geçti. Netflix ile rekabete hazırlanan Disney'in binlerce kişiyi işten çıkartması bekleniyor.

Disney, Fox'un eğlence kolu olan 21st Century Fox'u 71 milyar dolara satın aldı. Disney'in, "Disney Plus" isimli bir servisle Netflix ve diğer benzer şirketlerle rekabete hazırlandığı bildiriliyor.

Satın almayla birlikte The Simpsons ve X-Men'in de aralarında olduğu pek çok seri Disney'in kontrolüne geçmiş oldu.

Disney ve 21st Century Fox'un çok sayıda ortak departmana sahip olması sebebiyle, satın almanın ardından binlerce kişinin işten çıkartılacağı belirtiliyor.

BAŞTAN SONA KONTROL ETMEK İSTİYOR

Son yıllarda Star Wars, Pixar ve kimi Marvel karakterlerinin yayın haklarını satın alan Disney, 21st Century Fox'u satın alarak FX Networks ve National Geographic kanallarının da sahibi oldu.

Disney'in gerçekleştirdiği satın almalarla birlikte televizyon programları ve filmleri baştan sona kontrol altına almak istediği, üretimden dağıtıma kadar bütün aşamalarını elinde topladığı görülüyor.

'DOĞRUDAN TÜKETİCİYE SERVİSLER BİRİNCİ ÖNCELİK'

Disney Plus ile birlikte internet yayıncılığına giriş yapacak olan Disney, uzun vadeli olarak elde edeceği kullanıcı verileriyle reklam pazarına da girmek istiyor.

Disney CEO'su Bob Iger, geçmiş açıklamalarında Disney Plus ve diğer "doğrudan tüketiciye" modellerin "birinci öncelikleri" olduğunu söylemişti.

AT&T, TİME-WARNER'I SATIN ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Disney'in 21st Century Fox'u satın almasına benzer bir tekelleşme hamlesiyle, AT&T, Time Warner'ı satın almıştı.

81 milyar dolarlık satın almanın ardından AT&T "Watch TV" ismiyle yayıncılığa başlamıştı.

ANLAŞMAYA NELER DAHİL DEĞİL?

Satın almayla birlikte Hulu'nun çoğunluk hissesini ele geçiren Disney'in bu servisi Disney Plus sonrasında da sürdüreceği bildiriliyor.

Disney'in 71 milyar dolarlık satın almasına Fox News, Fox Sports ve Fox Broadcasting gibi "Fox Corp." şirketi altındaki kuruluşlar dahil değil.



