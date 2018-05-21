Dışişleri'nden Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki seçimlerin ardından açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun kazandığı Venezuela seçimlerinin ardından açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Venezuela'da 20 Mayıs Pazar günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ile eyalet ve belediye meclis seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde sonuçlanmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Seçim sonuçlarının, Venezuela’da barış ve istikrarın daha da güçlenmesine ve Venezuela halkının refahının artmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.

Türkiye bu yeni dönemde, Venezuela ile ilişkilerini her alanda geliştirmek için çaba göstermeyi ve dost Venezuela halkı ile hükümetini desteklemeyi sürdürecektir."