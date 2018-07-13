Dışişleri'nden Pakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da seçim mitinginde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Cuma, 13 Temmuz 2018 22:17

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yapılan saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Mastung ilçesinde bugün bir seçim mitinginde meydana gelen saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

 
Cuma, 13 Temmuz 2018 19:53
Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü sayısı artıyor
Pakistan’ın Belucistan ve Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde, iki farklı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 75 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan’ın Belucistan ve Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde iki seçim mitingine yapılan bombalı saldırılarda, aralarında bir milletvekili adayının da olduğu, en az 75 kişi yaşamını yitirdi, 150’den fazla kişi de yaralandı.
Mastung saldırıda hayatını kaybeden 70 kişiden birinin milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Geçen Salı günü de Peşaver'de yapılan bir seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında da adaylardan biri dahil 22 kişi ölmüştü. 