Dışişleri'nden bir tepki de Portekiz'e

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu tarafından Afrin operasyonuna ilişkin yapılan açıklamaya cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu'nun Afrin açıklamasını kınadı. Bakanlıktan yapıln açıklamada "Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, 29 Mart 2018'de yapılan açıklama maddi ve hukuki hataların yanı sıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla doludur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu harekat, terörle mücadelenin sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmeden yürütülebileceğini kanıtlamıştır. Terör örgütünün kara propagandasına konu iddialarının asılsız olduğu tek tek ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekten bihaber olduğu anlaşılan Portekiz Parlamentosu’nu, Türkiye aleyhtarı dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü desteklemek yerine, ülkemizin terörle mücadele çabalarını desteklemeye ve teröre karşı ülkemizle dayanışma sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.