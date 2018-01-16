Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, “Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalardaki can kayıplarını üzüntüyle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ''Libya/Trablus Mitiga Havalimanında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının olduğuna ilişkin haberlerin büyük bir üzüntüyle karşılandığını'' açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Libya/Trablus Mitiga Havalimanında meydana gelen çatışmalarda can kayıplarının yaşandığına, binaların ve ticari uçakların zarar gördüğüne ilişkin haberleri üzüntüyle karşılıyoruz. Trablus’ta ve Libya’nın tamamında bulunan silahlı unsurların Libya kanunlarına ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi’nin kararlarına uymaları gereklidir. Libya’daki tüm tarafları yeni bir şiddet sarmalına yol açacak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.