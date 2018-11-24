Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de 'sembolik' esir takası gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'deki cihatçı gruplar ve Suriye hükümeti arasında, 'gözaltında tutulan bazı kişilerin' karşılıklı olarak serbest bırakıldığını duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı, Astana süreci kapsamında Suriye'deki cihatçı gruplar ve Suriye hükümeti arasında, "gözaltında tutulan bazı kişilerin" karşılıklı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, gözaltında tutulan bazı kişilerin bugün cihatçı grupların kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında salıverilen kişilerin kim olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, karşılıklı biçimde onar kişinin takas edildiği açıklandı.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun pilot proje olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.