Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çin ile işbirliğini sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Bölgesel konularda da uluslararası konularda da Çin ile görüş ve tutumlarımızın örtüştüğünü görüyoruz, özellikle siyasi ve barışçıl çözümler için işbirliğimizi sürdüreceğiz' dedi.

Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çalışma ziyareti kapsamında ilişkilerin geleceği bakımından son derece önemli ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çin ile ilişkilere verdiği önem nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü olsa da Çin'e çalışma ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

İki ülkenin, liderlerinin çizdiği çerçeve doğrultusunda ilişkileri daha ileriye götürme konusunda kararlı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye-Çin arasındaki ticareti artırmak istediklerini kaydetti.

BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ

Bakan Çavuşoğlu, bugün yaptıkları görüşmede "Bir Kuşak Bir Yol" ile "Orta Koridor" projelerinin entegrasyonu ve "Edirne-Kars Hızlı Tren Projesi" dahil birçok projede Türkiye ve Çin'in birlikte hangi adımları atacağını değerlendirdiklerini dile getirerek, "Türkiye, Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nde diğer bölgesel aktörlerle, kardeş Azerbaycan, Gürcistan ile beraber önemli bir aktördür. Dolayısıyla birlikte atacağımız adımlar önemli" ifadelerini kullandı.

Şİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nisan ayındaki telefon görüşmeleri sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Türkiye'ye davet ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu daveti kendisinin de ziyareti esnasında görüştüğü Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan'a ve mevkidaşı Vang'a ilettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Seçimden sonra bu ziyaretin planlamasını diplomatik yollardan birlikte koordine edeceğiz, planlamasını yapacağız" dedi.