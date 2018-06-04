Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrasında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından ilk açıklamasında, Münbiç yol haritası, Suriye meseleleri ve diğer bölgesel konuların konuşulduğunu belirtmişti. Basın toplantısında ise Çavuşoğlu, ''Tüm delilleri gözden geçireceğiz. Artık Amerika ile ilişkilerde topu, tacı atma konusunun bitmesi lazım. Bu toplantının esas amacı da Suriye'de yaptığımız çalışmaları değerlendirmek ve yol haritasını onaylamaktı. Yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı güvenlik ve istikrarı kalıcı şekilde sağlamaktır. YPG'nin, PYD'nin Menbiç'ten çekilmesi ABD'nin bize Obama tarafından verilen bir sözdü. Bu söz tutulmamıştı. Bugüne kadar bir adım atılmamıştı. Yol haritasının onaylanması bu Amerika'nın bize verdiği sözü tutması anlamına geliyor. Yerel yapının oluşmasına işbirliği yapacağız. İlk önce PKK/YPG terör örgütünün Menbiç'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak'' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD ile sorun olan başlıklarından birinden kurtulmak istediklerini vurgularken "Artık yol haritası onaylandığına göre, bu uzun ve titiz olmuştur. Artık bunun ilgili birimler tarafından bir an önce planlanıp sahada da uygulamaya konulmasıdır. Diğer bölgesel konuları da bugün değerlendirme fırsatını bulduk. Artık somut adımların atılması önemli. ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmuş olacağız. Bir güven sorunu vardı bu ABD'nin sözünü tutmamasındandı'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "F-35 konusunda ABD Kongresindeki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi ve bunun yapıcı olmayacağını söyledik. F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi 21 Haziran’da yapılacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.