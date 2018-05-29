Dışa bağımlılık arttıkça kur riski de artıyor

Geçtiğimiz haftalarda Latin Amerika ülkelerinin para birimleri yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değer kaybetti. Türk Lirası en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri olurken uluslararası gelişmelerin benzer kırılganlıkta ülkelerde de benzer sonuçlara yol açtığı görülüyor.

Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış ve ABD ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak doların değer kazanması, hem ithalatı hem de döviz bazında yurtdışı borçluluğu yüksek ülkelerin para birimlerinde hızlı değer düşüşlerine yol açıyor. Türkiye gibi hem enerjide hem de diğer hammadde ve ara mallarında ithalatı yüksek yani kırılganlığı yüksek ülkelerin para birimlerindeki değer kaybının daha fazla olduğu dikkat çekiyor. Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman’ın Türkiye ve Arjantin’den “bulaşma riski”ne de dikkat çektiği gelişmelerin kötü yönetildiği, özellikle merkez bankalarının kur-faiz-enflasyon üçlüsü arasında sıkıştığı yorumları yapılıyor.

Latin Amerika’daki büyük ülkelerin para birimlerindeki ciddi değer kaybının ardından ülkeler bu konuda önlemler almaya başladı. En büyük değer kaybını yaşayan Arjantin yardım için IMF’ye başvururken, Brezilya’da merkez bankası da beklenmedik bir şekilde parasal sıkılaşmaya gitti.

Konuya dair The Economist’te yer alan bir analizde, bölgedeki para birimlerinin değer kaybının hepsini olmasa da bir kısmını geri kazanabilecekleri beklentisi yer aldı. Ancak aynı analizde, orta vadede gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal sıkılaşma eğiliminin güçlenmesiyle birlikte bu para birimlerinin şimdiki değer kaybına ek olarak daha büyük kayıplar yaşayacağı ve finansman maliyetlerinin yükseleceği de ifade edildi.

MERKEZ BANKALARININ İŞİ ZOR

Para birimlerinin değer kaybı, ithalat fiyatlarını görece yükselttiği için merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmesini zorlaştırıyor. Bu durum para birimleri değer kaybeden Latin Amerika’daki 6 ülkenin enflasyonla boğuşan eden merkez bankaları için de geçerli. 2016 ve 2017’deki düşük enflasyon Peru ve Şili’de ekonomi politikalarda gevşemeye yol açmıştı, madencilik ürünleri ihraç eden iki ülke de metal fiyatlarındaki yükselişin ekonomik faydasını görüyordu.

Brezilya’da ise merkez bankasının 16 Mayıs’ta döviz alımlarını durdurarak para arzını düşürmesi geri tepti. Bu adım piyasalarda faiz oranlarına yönelik bir adım olarak algılandı ve satışlara da azalma olarak yansıdı. Kolombiya’da ise para biriminin değer kaybı bölgedeki büyük ekonomilere oranla daha düşük gerçekleşti. Kolombiya’nın petrol ihracatçısı olarak yüksek petrol fiyatlarının faydasını görmesi bunun temel nedeni.

MEKSİKA’DA DURUM NAFTA’NIN GELECEĞİNE BAĞLI

Meksika’daki durum şimdilik belirsizliğini koruyor, fakat Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) tekrar görüşülmesinin ve Temmuz’daki genel seçimlerin sonucunun belli konuları netleştireceği görüşü hakim. Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’yla anlaşabileceğine inanmadığını ve NAFTA’yı iptal edebileceğini açıklamıştı. Şubat ayında Meksika’nın merkez bankası Banco de México yükselen enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz oranlarını yüzde 7,5’e çıkartmıştı. Meksika’nın enflasyonun yüzde 2-4 hedef aralığa geri döndürmeyi başardığı varsayıldığında, merkez bankası için faiz oranlarını tekrar düşürme imkanı olabilecek. Fakat The Economist’te yayınlanan analizde, Meksika’nın durumunun ülke içerisinde yapılacak politikalardan daha ziyade NAFTA gibi dış etmenlere daha çok bağlı olduğu görüşü hakim.

ARJANTİN FAİZ REKORU KIRDI

En büyük darbeyi alan Arjantin’deyse hükümetin enflasyona yönelik adımlarının hepsi ters tepmiş durumda. Arjantin’deki piyasalardaki panik pesonun değer kaybını artırdı. Hükümetin buna karşı umutsuz çabalarıysa rezervlerdeki 5 milyar doları kullanmak ve faiz oranını yüzde 13 daha arttırarak yüzde 40’a çıkarmak oldu. Bunu da takiben gerçekleşen Arjantin Başkanı’nın IMF’den yardım talebiydi.

ŞİRKETLER TAHVİL İHRACI YOLUYLA BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRIYOR

Kurumsal firmalar tarafında, bir dizi Brezilyalı firma, Natura (kozmetik ürünleri) JBS (et işleme), Hidrovias do Brasil (lojistik) ve Itaú Unibanco (bankacılık) dahil olmak üzere yeniden finansman ihtiyaçları ile piyasaya döndü. Brezilya'dan yapılan toplam uluslararası tahvil ihracı, ilk çeyrekte 11,3 milyar doları çıktı, fakat yine de 2014'ün en yüksek seviyelerinin oldukça altında. Ancak 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 daha yüksek seviyeye ulaştı. Meksika’da ihraç tutarı yüzde 41 artışla 12,4 milyar dolara yükseldi. Hükümet ve özel sektör Sigma (gıda), Nemak (üretim) ve BBVA Bancomer (bankacılık) gibi şirketlerin hisseleri de dahil olmak üzere, Temmuz ayındaki seçimler öncesinde Meksika varlıklarına yönelik iştahsızlığa önlem olarak uluslararası piyasaya sunuldu. Arjantin kaynaklı tahvil ihraçları, bir önceki yıla göre bir dalgalanmayı yansıtarak, yıllık yüzde 21 düşüşle 10,2 milyar dolar oldu.

HER ŞEYE RAĞMEN KRİZ YAYILIYOR

Son zamanlardaki sarsıntının geçici olabileceği ve bölgenin para birimlerinin bir kısmının kaybedilen değerlerinin bir kısmını geri kazanabileceği düşünülse de, daha sonra bu eğilim, finansman koşullarının kademeli olarak sıkılaştırılması ve para birimleri üzerindeki baskının artması olacağı değerlendirmesi yapılıyor. ABD ekonomisinde 2020 yılında beklenen yavaşlamayla da birlikte düşünüldüğünde orta vadede uluslararası finansmanın zorlaşacağı tahmin ediliyor. Bu koşullarda ekonomi yönetimlerinin daha düşük büyüme oranlarına rıza gösterip, yapısal reformları ve üretkenliği artırmaya yönelik politikaların ağır bastığı makro ekonomik önlemlere ağırlık vereceği öngörüsünde de bulunuluyor.