Dış müdahalede yeni adım: Suriye'ye duble yol yapılacak

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla ele geçirilen bölgelere duble yol yapılacağı belirtildi. Yolun Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan başlayarak Cerablus'a kadar uzanacağı açıklandı.

Yeni Şafak'tan Yasemin Aslan'ın haberine göre, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarıyla ele geçirilen bölgelere duble yol yapılacak.

İnşası devam eden duble yolun, TSK müdahalesiyle birlikte "ticaret imakanının açıldığı" söylenen bölgelere ticaret alt yapısı kurma çalışmalarının parçası olduğu ifade ediliyor.

Buna göre, askeri operasyonların hemen ardından, organize sanayi bölgeleri inşa edilerek Türkiye sermayesine sunulan bölgelere ulaşım kolaylaşacak.

Açılacak Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Çobanbey'e kadar uzanacak duble yol planlamalara göre Menbiç'te bitecek. Çobanbey'e yapılan duble yolun devamında iki güzergahı olacak. Çobanbey'den birinci güzergah El Bab'a, ikinci yol ise Cerablus'a uzanacak. İlerleyen dönemlerde bu yolun Menbiç'e kadar yapılması planlanıyor.

Habere göre, Türkiye'de bulunan 8 bin civarında Suriyeli sermayedarın da bu bölgelere yatırım yapması hedefleniyor.

CİZRE'YE DE DUBLE YOL

Suriye'de yapımı süren duble yolun yanı sıra, 21 yıl önce yapımına başlanan ancak bölgedeki çatışmalar sebebiyle tamamlanamayan Şırnak-Cizre Karayolu'nun 10 gün içerisinde açılacağı bildirildi.

Cudi Dağı'nın altından geçen, 514 milyon TL değerindeki duble yolun Şırnak ile Suriye'de YPG'nin elinde tuttuğu bölgelerin sınırında bulunan Cizre arasındaki seyahat süresini 45'ten 20 dakikaya düşüreceği ifade ediliyor.