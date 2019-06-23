Dış basından seçim değerlendirmeleri: Erdoğan ileri gittikçe kaybediyor

Bugün tekrarlanan İstanbul seçimlerine ilişkin yabancı basında çeşitli değerlendirmeler yer aldı. ABD, İngiltere ve Almanya basınında yer alan yazılarda Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasından bu yana yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerin seçmenleri farklı arayışlara ittiği ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun AKP adayı Binali Yıldırım'a karşı elini kuvvetlendirdiği belirtildi.

ABD, İngiltere ve Almanya basınında bugün tekrarlanan İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirme yazıları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığa geçmesinden bu yana Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve toplumsal krize doğru gittiği belirtilen değerlendirmelerde krizlerin seçmenleri farklı yönelimlere ittiği ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu seçimlerin favorisi konumuna getirdiği ifade edildi.

NYT: SEÇİMLER EKONOMİK KRİZİ ENGELLEYEMİYOR

ABD'li New York Times gazetesi, Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinden bu yana Türk lirası değerini korumak için Merkez Bankası'na müdahalelerinin ekonomik krizi engelleyemediğini ve AKP seçmenlerini safında tutma konusunda artık başarısız olmaya başladığını belirtti. Merkez Bankası'nın enflasyonun 2021'e kadar düşeceğine ilişkin açıklamasını hatırlatan yazıda yükselen işsizlik oranının ve finansal borç risklerinin aksini gösterdiği ifade ediliyor.

THE GUARDIAN: SEÇİM İPTALİ DEMOKRASİNİN ÇATIRDAMASINA NEDEN OLDU

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan yazıda YSK'nın seçimin iptali kararı vermesinin ardından AKP'nin demokrasi adına güvensizlik ortamı oluşturduğunu ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na olan desteğin daha da kuvvetlendiği belirtildi. 31 mart seçimlerinin ardından AKP'nin seçim kampanyalarında İmamoğlu'nun seçim çalışmalarını taklit etmeye ve özellikle Kürt oylarına talip olmak için yeni açılımlar yapmaya çalıştığını ancak şu ana kadar yetersiz kaldığı yazıldı.

BBC: ERDOĞAN ÇOK MU İLERİ GİTTİ?

Bir diğer İngiliz yayın kuruluşu BBC, ekonomik krizin ve seçim iptalinin bazı AKP seçmenlerinin saf değiştirmesine neden olduğunu ifade etti. Enflasyonun yüzde 20 olmasının yanı sıra seçim çalışmaları süreci boyunca AKP'lilerin "Yunan, terörist, darbeci, Sisi destekçisi" gibi ayrımcı dil kullandığı hatırlatılan yazıda AKP kadrolarının endişeli olmalarına değinildi.

DW: İSTANBUL'DA SİSTEMATİK YOLSUZLUK VAR

Alman Deutsche Welle gazetesi AKP hakkında Aralık 2013'ten bu yana birçok yolsuzluk iddiası bulunduğunu ve İstanbul'da bulunan cemaatlerin ve dini kurumların İstanbul Belediyesi bütçesinden faydalandıklarını belirtirken Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yürttüğü TÜRGEV'in belediye fonlarından 8 milyon avrodan fazla, oğlu Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜGVA'nın da yaklaşık 11,3 milyon avro pay aldığı hatırlatıldı.

DER SPIEGEL: SEÇİM TEKRARI ERDOĞAN'IN UMDUĞU GİBİ OLMAYABİLİR

Alman siyasi dergi Der Spiegel, Erdoğan'ın seçim tekrarı vesilesiyle yenilemeye çalıştığı umudun sallantıda olduğunu ifade etti. Dergi, AKP'nin Kürt seçmenlere seslenmesini "beklenmedik müttefik arayışı" olarak niteledi. Dergide yer alan yazıda, Erdoğan'ın yine kaybetmesi durumunda bu sefer seçim sonuçlarını tanımasının AKP'nin başarısızlığını da kabullenmesi anlamına geleceği belirtildi.