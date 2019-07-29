Diplomatik kriz yaratmıştı! Tecavüz iddiasında gerçek ortaya çıktı...

Güney Kıbrıs'ta bulunan eğlence merkezi Ayia Napa'da diplomatik gerginliğe de yol açan 12 İsrailli turist gencin tecavüzüne uğradığını öne süren 19 yaşındaki İngiliz turist kızın sorgusunda gençlerle kendi isteği ile birlikte olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olay geçen hafta meydana gelmişti. Güney Kıbrıs'ta toplu tecavüz suçlamasında bulunan İngiliz asıllı kadın yalan beyanda bulunmaktan gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, genç kızın kendi isteği ile gençlerle birlikte olduğu belirlendi. Polis de elindeki bulguları genç kızın önüne koydu. Bunun üzerine genç kız, gençlerin tecavüzüne uğramadığını, kendi isteği ile birlikte olduğunu itiraf etti.

YETKİLİLERİ ALDATMAKTAN GÖZALTI

İsmini açıklamak istemeyen iki polis kaynağı 19 yaşındaki İngiliz kadının 'toplu tecavüz' iddiası ile yetkilileri aldatmaktan göz altına alındığını söyledi.

Yabancı haber ajanslarına konuşan polis kaynakları tecavüz suçlamasıyla gözaltında tutulan 7 İsrail vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Yalan beyanda bulunmakla suçlanan ve gözaltında bulunan kadının yarın hakim karşısında çıkacağı belirtildi.