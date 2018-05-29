'Diktatör' kapağına Fransa Cumhurbaşkanı'ndan destek

Le Point dergisinin son sayısındaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'lı "Diktatör" kapağına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan destek geldi.
Perşembe günü piyasaya çıkan Le Point dergisinin son sayısında, Erdoğan için "Diktatör" nitelemesi yapılması üzerine AKP'liler afişlere saldırmış, Fransa güvenlik güçlerinin koruması eşliğinde afişler yeniden asılmıştı.
'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAMASI DİKTATÖRLÜKTÜR'
Macron, Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden, "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Basın özgürlüğü olmaması diktatörlüktür" mesajını paylaştı.
İşte o afiş: