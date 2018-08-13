Die Linke lideri Wagenknecht: Rusya düşmanlığı çıkarlarımıza aykırı

Alman Sol Partisi'nin lideri Wagenknecht, Frankfurter Allgemeine'ye verdiği röportajda, ABD'nin 'saldırgan yöntemleri'ni eleştirerek, 'Rusya'ya düşmanlık AB'nin çıkarlarına aykırı' dedi.

Sosyal demokrat Alman Sol Partisi'nin (Die Linke) lideri Sahra Wagenknecht, Frankfurter Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin "saldırgan yöntemleri"ni eleştirerek, "Rusya'ya düşmanlık AB'nin çıkarlarına aykırı" dedi.

Gazeteye verdiği röportajda Trump yönetiminin "çıkarlarını elde etmek için uyguladığı agresif yöntemler" üzerinde duran Wagenknecht, en önemli konularda Washington'un çıkarlarının AB'nin çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu vurguladı.

"Yeraltı kaynakları için giriştiği savaşlarla, ABD, Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdı ve şimdi İran'da da aynı şeyi yapıyor, bunun bedelini ise Avrupa ödüyor" diyen Die Linke lideri, "Çıkarlarımızla çelişen politikalara uyum göstermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

AB'nin Rusya'ya düşmanca bir tavır almasının, Avrupa'nın çıkarlarına ters olduğunu belirten Wagenknecht, "ABD her zaman Rus (yeraltı ve yerüstü) kaynaklarının Alman teknolojisiyle buluşmasından korktu ve korkmakta haklı" yorumunu yaptı.