Dicle'deki feribot faciasında ölü sayısı 100'e yükseldi

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde sefer yapan feribotun battı. Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi.

rak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde sefer yapan feribotun battı. Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi. Feribotun batmasına haddinden fazla insan olmasının sebep olduğu belirtilirken; hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Associated Press’e konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seif al-Badr, feribotun teknik bir problem yüzünden battığını ve çevrede insanları kurtaracak çok fazla tekne olmadığını söyledi. Sözcüye göre feribotta yaklaşık 150 kişi bulunduğunu ifade etti.

Ninova eyaletinin yöneticisi Abd al-Sattar Habu, feribotun insanları turistik bir küçük adaya taşıdığını ve yolun yarısındayken battığını aktardı. Abu, nehirdeki su seviyesinin yoğun yağışlı kış sonrasında yüksek olduğunu ve barajlardaki kapakların açılacağı konusunda da birkaç gün önce uyarı yapıldığını söyledi.