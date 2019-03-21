Dicle'de feribot battı: 83 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta Dicle Nehri'nde feribot battı. Irak Sağlık Bakanlığı, kaza sonucu 83 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak'ta Dicle Nehri'nde aşırı yüklemeden dolayı bir feribot battı. Irak Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yolcuların bulunduğu feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 83’e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 40 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Yerel medya 65 kişilik feribota, çoğunluğu çocuk olan 100'den fazla yolcunun bindirildiğini; feribotta hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olduğunu duyurdu.

Associated Press’e konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seif al-Badr, feribotun teknik bir problem yüzünden battığını ve çevrede insanları kurtaracak çok fazla tekne olmadığını söyledi. Sözcüye göre feribotta yaklaşık 150 kişi bulunduğunu ifade etti.

'KAPASİTENİN İKİ KATI YOLCU TAŞINIYORDU'

Reuters'da yer alan habere göre, Sivil Savunma Dairesi'nden bir kaynak, feribotun batmasının nedeninin kapasitesinin iki katı yolcu taşıması olduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar, içinde 170 yolcu bulunduğu belirtilen feribotun yolcu kapasitesinin 50 kişi olduğunu iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.

MUSUL MAHKEMESİNDEN TUTUKLAMA KARARI

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.