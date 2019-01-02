Devrimin 60'ıncı yılında Küba’dan müjde: Bebek ölüm hızında en düşük seviye

Küba’nın sağlık alanındaki başarıları hız kesmiyor. Bebek ölüm hızının 2018 sonu itibariyle binde dört olduğu ilan edildi. Böylece geçen yılın ardından, bir kez daha bugüne kadarki en düşük seviye yakalanmış oldu.

Her yıl Ocak ayında, bir yıl önceki sağlık istatistikleri değerlendirilerek paylaşılan müjdeli haberlere dün bir yenisi eklendi. Son on yıldır bebek ölüm hızını bin canlı doğumda beşin altında tutmayı başaran Küba’da son iki yıldır tarihinin en düşük rakamları yakalanabilmiş durumda.

Küba Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Granma’da yer verilen habere göre, bir yıl önce binde 4,044 olan bebek ölüm hızı, 2018 sonu itibariyle binde 0,081 azalarak, bin canlı doğumda 3,963 seviyesine çekilebildi. Tıp ve Sağlık İstatistikleri İdaresi’nin 1 Ocak’ta ilan ettiği diğer istatistiklere göre, 5 yaş altı ölüm hızı 2018’te bir yıl önceki binde 5.5’ten 5.3’e geriledi. Okul çocuklarında ise 2002’den beri on binde 3’ün altında bir hız söz konusu.

Bu müjdeli haber, Küba’nın tüm yurttaşları kapsayan eşitlikçi sağlık sisteminin başarısının yanında, ülkenin insani gelişmişliğinin de bir göstergesi. Temel sağlık göstergelerinde çoğu ülkenin ilerisinde olan Küba’nın bu başarısında polikliniklerden hastanelere, yenidoğan ünitelerinden tıbbı genetik ağına, yoğun bakım servislerine, ülkenin tamamında hizmet veren binlerce Kübalı sağlık emekçisinin olduğu kadar, sağlık alanındaki girişimlere farklı sektörlerin ve toplumun desteğinin de payı var. Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı Bölümü’nden yapılan açıklamada “Temel sağlık göstergelerindeki bu tartışmasız başarı ve iyileşmeler altmışıncı yılında devrimin büyük eserinin doğrulanmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Küba Sağlık Bakanlığı, 2018’den başlayarak bebeklerini korumak için sekiz maddeden oluşan bir programı yürürlüğe koydu. Program kapsamında bebek ölümlerinin yüksek oranlarda olduğu eyaletlerde gerçek bir dönüşüm sağlanana kadar uygulamada gerekli iyileştirmelere odaklanılacak. Anne-Çocuk Programında görev yapan sağlıkçıların güçlendirilmesi, becerilerinin geliştirilmesi, araştırmalara hız verilmesi yanında, toplumsal olarak yaşam biçimi ve alışkanlıklara dönük değişikliklerin sağlanması, her yurttaşın anne-çocuk sağlığı hakkındaki bilinç ve sorumluluk düzeyinin yükseltilmesi, başta gelen bebek ölüm nedenlerine ise özgün yaklaşımlar geliştirilmesi hedefleniyor.

Aşağıdaki grafikte, 1970’te binde 38,7 olan bebek ölüm hızının yıllar içinde gerileyişi görülebiliyor: