Deutsche Bank'tan faşizme destek

Almanya’nın önde gelen bankası Deutsche Bank, geçen hafta Brezilya'da gerçekleşen seçim öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda faşist adaya açık destek verdi.

Almanya'nın önde gelen bankası Deutsche Bank'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brezilya'nın devlet başkanı seçilen faşist Jair Bolsonaro'ya seçim öncesinde açık destek verdiği ortaya çıktı.

Seçimden kısa süre önce yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Brezilya'da başkanlık seçiminin ilk turu Pazar günü yapılacak. Uluslararası piyasanın arzuladığı kişi neoliberal başkan adayı Jair Bolsonaro."

#Brasilien: Präsidentschaftswahlen gehen am Sonntag in die erste Runde – der neoliberale Jair Bolsonaro ist Wunschkandidat der Märkte. #dbPaM pic.twitter.com/lQxRMzpnWB — Deutsche Bank (@DeutscheBankAG) 5 Ekim 2018

28 Ekim'de yapılan seçimleri kazanarak Brezilya'nın yeni devlet başkanı olan aşırı sağcı, emekli asker Jair Bolsonaro, homofobik söylemlerinin yanı sıra kürtaja karşı sert tutumu, kadın düşmanlığıyla biliniyor ve bireysel silahlanmanın ve uyuşturucunun yasallaşması gibi konularda önemli rolü bulunuyor.

Deutsche Bank'ın paylaşımı, Bolsonaro'nun profilinin uluslararası piyasanın aradığı lider profili olduğunu gösteriyor.

Deutsche Bank aynı zamanda kirli geçmişiyle bilinen ve bugün de geçmişini aratmayan bir banka. Hitler faşizminin de önemli sponsorlarından. Banka 1999 yılında, faşizm döneminin katliamlar merkezi olan Auschwitz toplama kampını finanse ettiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Günümüzde de Alman silah sanayisinin ana sponsoru olarak bilinen Deutsche Bank, silah ihracatında birkaç farklı bankayla birlikte başrolü üstleniyor.

Brezilya'daki başkanlık seçiminin kazananı, gerici Bolsonaro ve dolayısıyla uluslararası piyasa oldu. Seçim sonrası söz konusu banka yeni bir açıklama yapmadı.

