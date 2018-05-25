Deutsche Bank'taki işçi kıyımı Londra'dan Sydney'e hissediliyor

Deutsche Bank'taki işçi kıyımı, Londra'dan Sydney'e dek deprem etkisi yaratıyor. Bankanın Asya faaliyetlerinin aksaması ise, rakip firmaların üzerine önemle eğiildiği ihtimallerden biri.

Deutsche Bank'ta en az 7 bin kişinin işine son verilmesi için verilen taahhüdün etkisi, Londra'dan Sydney'e kadar hissediliyor.

Almanya'nın en büyük bankası, gelişmekte olan pazarlardaki anlaşmalara odaklanan İngiltere merkezli 10 yatırım bankacısından oluşan ekibi dağıtıyor.

Reuters'e konuşan bir kaynağa göre, Philipp von Danwitz liderliğindeki 18 yıllık ekip, işlerine son verildiğini bu hafta öğrendi.

Banka Avustralya'da da, metal ve madencilik sorumlusu Richard Gannon ile altyapı sorumlusu Andrew Martin de dahil olmak üzere bir dizi kurumsal finans uzmanıyla yollarını ayırdı.

Deutsche Bank, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

'İŞTEN ÇIKARMALAR YENİ YATIRIMLARIN ALTYAPISI'

Banka, Christian Sewing'in CEO koltuğuna oturmasını takiben, geçtiğimiz ay 600 çalışana ücretsiz izin veren banka küresel yatırım planlarını yeniden ölçekleyeceğini duyurmuştu. Yeni CEO'ya göre işten çıkarmalar, yeni yatırımlar için gereken mali altyapıyı yaratmanın aracıydı.

Sewing dün, Londra ve New York'ta ağır bir varlığı olan küresel hisse senetlerinin yüzde 25'i de dahil olmak üzere küresel çapta personelin 7 binden fazla azalacağını söylemişti. CEO, çalışanların bu zorlu dönemi atlattıktan sonra daha güçlü olacağını öne sürdü.

Avustralya'daki bir DeutscheBank çalışanı, işten çıkarmaların moral bozduğu ve insanların diken sütünde olduğunu aktardı.

Banka Asya'da 100'den fazla çalışanı işten çıkaracak. İşine son verilen kişilerin esas olarak hisse senetleri ve sabit gelirli işletmelerle ilgili bölümlerde çalışanlar olacağı, ilk aşamada müşteriye yönelik olmayan rollerin üstüne gidilmesi bekleniyor.

Bankanın Asya'daki ticari rakipleri UBS, JPMorgan ve Credit Suisse'nin de dahil olmak üzere, Alman bankasının varolan müşterilerine, yeniden yapılanma ve piyasaya girme vizyonu hakkında agresif bir şekilde eğildiği ev ortaya çıkması muhtemel boşluğu doldurmaya çalışacağı öne sürülüyor.