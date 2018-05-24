Deutsche Bank, 7 binden fazla kişiyi işten çıkarıyor

Almanya'nın en büyük bankası olarak bilinen ve son aylarda harcamalarda kesinti yapan Deutsche Bank'ın, 7 binden fazla kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

Deutsche Bank, yeni CEO'nun başa geçmesiyle birlikte maliyet düşürme ve kâr artırma amacıyla küresel çapta işten çıkarmalara başvuracak. 7 binden fazla işçinin işten çıkarılması bekleniyor.

Almanya'nın en büyük bankası, çoğunlukla New York ve Londra'da bulunan kaynaklar ve alım satım işlerinde yüzde 25 kesinti yaparak dünya genelinde işçi sayısını 97 binden 90 binin altına düşüreceğini açıkladı. Bankanın New York ve Londra'da ABD'li rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığı belirtiliyor.

Geçen ay ani görev değişikliğiyle CEO olan Christian Sewing, üç yıl üst üste yaşanan zararın ardından bankanın yeniden yapılandığını ve Avrupa ve ülke piyasasına yeniden yoğunlaşacağını açıkladı. Banka geçen ay ABD senet ticareti, kaynaklar ve yatırım fonuna dayalı işlerde kesintiye gitmişti.

Deutsche Bank, son yedi haftada yatırım bankacılığı alanında 600 kişiyi işten çıkarırken, 2019 sonunda kadar yatırım bankacılığında 1 milyar avro harcama kesintisi yapmayı hedefliyor.