Deripaska’nın ortağı Glencore mesafe koymaya çalışıyor

İsviçreli Glencore, ABD yaptırımları nedeniyle Rus alüminyum patronu Deripaska ile bağları koparmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta ABD, Suriye'de yaşanan siyasi krizden dolayı Rus bürokratlara ve şirketlere yönelik yeni bir yaptırım listesi açıklamıştı.

Bu yaptırımların ardından dünyanın en büyük ticaret şirketi olan İsviçre merkezli Glencore Plc'nin, Rus alüminyum zengini Oleg Deripaska ile ortaklık bağlarını koparmak üzere olduğu söyleniyor. Glencore’un Deripaska’nın şirketi United Co. Rusal’de yüzde 8.75’lik hissesi bulunuyor.

Yaptırımlar, ABD'li iş adamlarının ve şirketlerin Deripaska ve ilgili firmalarla iş yapmalarının yasaklanmasını içeriyor. Glencore'un ABD’nin yaptırım listesinde olmaması oligarklarla ticaret yapanlar için işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

GLENCORE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Deripaska'nın bir diğer şirketi olan Londra merkezli En+ Group Plc.'nin Başkanı Ivan Glasenberg'in Rusal yönetiminden ayrılmasıyla birlikte Glencore'un alüminyum üreticisi United Co. Rusal'daki yüzde 8.75'lik hisselerini oraya aktarma seçeneği de ortadan kalktı.

Gelişmelerin ardından Glencore hisselerinde ciddi düşüş yaşandı.

Yaptırımların küresel çapta uygulanmaya devam edileceğinin belirtilmesinin ardından Glencore, Rusal'la imzalanan diğer sözleşmeleri değerlendirdiğini belirtti. 2017 yılında imzalanan 2.4 milyar dolar değerindeki sözleşme, Rusal metallerinin satın alımına dair çok yıllık bir programı içeriyor.

Glencore'un Rusal'la ortaklığı Deripaska ve yaptırım uygulanan bir diğer milyarder Viktor Vekselberg'in şirketlerini Glencore'un alüminyum fabrikasıyla birleştirdiği 2007 senesine dayanıyor.

Deripaska yaptırımları "temelsiz, saçma ve absürt" olarak niteledi.