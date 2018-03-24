Der Spiegel: AB, Türkiye'ye sınırlarını koruması için 80 milyon avro aktardı

Alman Der Spiegel, 'Avrupa Birliği, Türkiye'ye sınırlarını sığınmacılardan koruması için 80 milyon avroluk yardımda bulundu' iddiasında bulundu.

Alman Der Spiegel, "Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye sınırlarını sığınmacılardan koruması için 80 milyon avroluk yardımda bulundu" iddiasında bulundu.

Habere göre Bölgesel Kalkınma Programı (IPA) kapsamında Brüksel, şu anda Suriye sınırında da kullanılan, Cobra II adlı zırhlı askeri araçların üretimi için Otokar firmasına 35,6 milyon avro aktardı.

Türkiye'nin çoğunluk hisseye sahip olduğu silah ve güvenlik sistemleri üreticisi Aselsan'a, AB tarafından Türk-Yunan kara sınırını kontrol etmek için 30 milyon avro değerinde zırhlı ve zırhsız gözetleme araçları siparişi verdiği aktarıldı.

Türkiye'deki Suriyeliler için öngörülen paranın 18 milyon avrosunun Hollandalı bir şirkete gittiği ve bu para ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı için altı devriye botu üretildiği ifade edildi.