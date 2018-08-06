Denizlerdeki plastik atıkların yüzde 80'i Asya'dan geliyor

Okyanuslarda yaşanan plastik kirliliğinin yüzde 80'inin Asya ülkelerinden kaynaklı olduğu belirtilirken, 600 deniz canlısı türünün plastik atıklardan dolayı tehlikede olduğuna dikkat çekiliyor.

Financial Times'ın haberine göre denizlerdeki plastik atıkların büyük bir bölümü Asya ülkelerinden geliyor.

Güney Tayland'da ölü bulunan balinanın midesinden 85 plastik bardak çıktığı belirtilirken, yunus ve deniz kaplumbağalarının da aynı nedenle öldüğü aktarılıyor.

Endonezya ve Hindistan'da da durumun aynı olduğu, balıkların plastik atıklar içinde yüzdüğü ve Mumbai'da bir balinanın aynı şekilde öldüğüne dikkat çekilirken, belediyenin yetersiz kaldığı alanlarda halkın gönüllü olarak sahili temizleme çalışmaları yaptığı ifade ediliyor.

Plastik kirliliğine müdahalenin en çok Asya'da gerekli olduğu, okyanusta bulunan plastik atıkların yüzde 80'inin buradan geldiği belirtilirken, kıtanın büyük bölümünde kirliliğe karşı çalışmaların yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

ASEAN Biyoçeşitlilik Merkezi yöneticisi Theresa Mundita S Lim, “Deniz kirliliğinin en fazla ASEAN üyesi ülkelerde bulunduğunun tespit edilmesiyle birlikte denizdeki biyoçeşitliliği koruma çabalarımız bu yıl daha da arttı” açıklamasını yaptı.

Washington merkezli Okyanus'u Koruma adlı örgütün 2017 raporuna göre Endonezya, Çin, Filipinler, Tayland ve Vietnam'daki toplam plastik atık sayısı, dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla.

Araştırmalar, 8-13 milyon ton arası plastiğin denize döküldüğü gösterirken BM raporu, küresel deniz ekosisteminin yıllık 13 milyar dolar değerinde zarar gördüğünü aktarıyor.

Güneydoğu Asya'da plastik tüketiminin aşırı fazla olduğuna dikkat çekilirken, yağışlı iklim ve nehirlerin plastik atıkların denize ulaşmasında etkili olduğu belirtiliyor. Asya ülkelerinde geri dönüşüm sisteminin zayıf olmasının da önemli bir etken olduğu hatırlatılıyor.

İngiltere merkezli Ellen MacArthur Derneği, plastik atık sayısının 30 yıl içinde balık sayısını geçeceğini ve 600 deniz canlısı türünün zarar göreceğini öngörüyor.

1990'lı yıllardan itibaren özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri çevre tahribatı yüksek sektörlerde üretimi Çin başta olmak üzere Asya ülkelerine kaydırmıştı. Asya ülkelerindeki üretim artışına paralel olarak plastik atık miktarının da arttığı görülüyor.