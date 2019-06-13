Demokrat kadın vekil Cumhuriyetçi erkek vekillere çıkıştı: Seks açlığından kadınlarla uğraşıyorsunuz

Son dönemde kürtajın yasaklandığı eyaletlerle gündeme gelen ABD'de, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi erkek vekillerin sürekli kadınların kürtaj ve doğum kontrolü hakları aleyhine karar çıkarma çabalarına tepki gösteren Demokrat kadın vekil Norma Torres, mecliste bu kadar çok sayıda 'seks açlığı çeken' erkeğin kadınların tercih hakkı konusunda konuştuklarını duymaktan bıktığını söyledi.

ABD Kaliforniya eyaletinin Demokrat vekili Norma Torres kürtaj yasasının sürekli gündeme getirilip tartışımasıyla ilgili olarak tepki gösterdi ve ABD Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde doğum kontrolü ve aile planlaması hizmetlerine erişimi kısıtlamaya yönelik tasarruf tasarısının görüşülmesi sırasında, Torres, Cumhuriyetçi erkek vekilleri 'seks açlığı çekmekle' eleştirdi.

SÖZLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Salondan tepkiler yükselirken Cumhuriyetçi vekil Rob Woodall, Torres'e, o sözünü değiştirip değiştirmeyeceğini sordu.

Bunun üzerine "Karşı partideki mevkidaşlarımı memnun edecekse salondaki seks açlığı çeken erkeklerle ilgili açıklamamı geri çekiyorum" karşılığını veren Torres, şöyle devam etti:

"Meclis Genel Kurulu ya da meclis komisyonunda bir kadın olarak ne tür aile planlaması yapılması gerektiğine dair akıl fikir verilmesine maruz kalmak, bezdirici. Ben bunları kendi hakkım olarak kendi doktorumla konuşurum.''