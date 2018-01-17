Dava sonuçlanana kadar serbest bırakılmayacak

Kuzeni Nur Temimi'yle birlikte İsrail askerlerine vurduğu için tutuklanan Ahed Temimi, halen serbest bırakılmadı.

İsrail askeri temyiz mahkemesi bugün gerçekleşen duruşmanın ardından, İsrail askerine vururken videosu çekilen Ahed Temimi’nin, hakkındaki suçlamalar sonuçlanana kadar serbest bırakılmayacağını açıkladı.

Ahed, kuzeni Nur’la Batı Şeria’nın Nebi Salah köyünde gerçekleşen bir protestoda İsrail askerine vurmuş, bu olayın videosu sosyal medyada yayılmıştı.

Aralık ayının başlarında, askeri savcılar Ahed Temimi ve annesi Neriman Temimi hakkında soruşturma açmış, Ahed “güvenlik güçlerine saldırmak ve kışkırtmak” suçlarından, annesi Neriman da iki saldırının görüntülerini sosyal medyadan yaymak nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta, mahkeme kuzen Nur Temimi’nin kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

'ASKERİ YARGI ADALET İÇİN DEĞİL'

Ahed’in avukatı Gaby Lasky’ye göre, yaşanan olay bu kadar uzun bir gözaltı sürecini gerektirmiyor. Haaretz’e yaptığı açıklamada, Ahed hakkında son olaya dair herhangi bir şikayet veya suçlama olmamasına rağmen, 1,5 yıl veya daha öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle iddianame hazırlandığını ifade etti. İsrailli işgal karşıtı muhalif örgüt Betselem, duruşmanın “askeri yargı sisteminin adalet için değil, Filistinlilerin baskı altında tutulması için kullanılan bir araç olduğunu gösteren açık bir örnek" olduğunu belirtti.

Ahed’in kuzeni Nur Temimi, “görev yapan askere ağır saldırıda bulunma” suçuyla Pazartesi günü mahkeme karşısına çıktı. Geçen Perşembe günü, askeri mahkeme Nur’un serbest bırakılmasını isterken, Ahed ile annesi Neriman’ınsa tutukluluklarının devamına karar verdi. Ancak mahkeme, askeri savcılığın serbest bırakılma kararına itiraz edebilmesi için süre vererek, serbest bırakma kararını Pazar gününe erteledi. Nur, tutuklanan aile üyeleri arasında geçmiş dönemlerde işlediği suçlar hakkında iddianame hazırlanmayan tek kişi.