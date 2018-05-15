Daron Acemoğlu, Paşınyan'ın davetini kabul etti

Paşinyan, ekonomiyi yeniden yapılandırması için Daron Acemoğlu'nu çağırdı.

Ermenistan'ın yeni seçilen Başbakanı Nikol Paşinyan, ekonominin yeniden yapılandırılması için ekonomist Daron Acemoğlu'ndan yardım istediğini, Acemoğlu'nun da yardımı kabul ettiğini duyurdu.

Paşinyan, Acemoğlu’nun yardımı kabul ettiğini duyurduğu Facebook mesajında “Ermeni milletinden dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile görüştüm. O Ermenistan ekonomisine ve kalkınmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Bay Acemoğlu Ermenistan’ı ziyaret etmeye hazır olduğunu da belirtti. Kesin tarihi önümüzdeki günlerde netleştireceğiz.”

ACEMOĞLU: NEO-KLASİK İKTİSADA MESAFELİ OLMAK LİBERALLİKTEN KURTARMIYOR

Daron Acemoğlu, ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) iktisat profesörü. 2012’de, Harvard Üniversitesi’nden James A. Robinson ile ortak kaleme aldığı "Ulusların Düşüşü" adlı anaakım iktisadın global kriz sonrası aranışlarının önemli adreslerinden biri haline geldi. Acemoğlu ve Robinson, tarihe dayalı bir çalışmayla "demokratik kurumların ekonomik refaha katkısı" tezini ortaya koymuştu. Acemoğlu'nun benimsediği "kurumsalcı" bakışın geniş iktisat tarihi ve düşünce tarihi içinde çok büyük özgünlük taşımadığı, ancak tamamen teknik bir disipline dönüşen neo-klasik iktisadın yanında bir "alternatif" olarak görüldüğü değerlendirmeleri yapılıyor. Acemoğlu, aynı zamanda Murat Üçer ile birlikte kaleme aldığı, AKP dönemi ekonomiyi değerlendiren bir makalesinde, AKP'nin 2002-2007 dönemi arasında doğru politikalar uyguladığını, özellikle AB üyelik sürecinde yapılan "reformlar"ın büyümeyi desteklediğini, ekonomik başarı sağladığını öne sürmüştü.