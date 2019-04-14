Darbeciler eylemcilerin taleplerini dinledi

Sudan'da halk muhalefetinin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim İttifakı eylemlerini sürdürerek darbe yönetimine taleplerini kabul ettiriyor. Dün eylemcilerin tüm talepleri Geçici Askeri Konsey'e iletildi ve talepler karşılanana kadar eylemlerin devam edeceği ilan edildi.

Sudanlı protestocuların dün, ülkenin yeni askeri yönetimine “bir sivil hükümetin kurulması” da içinde olmak üzere tüm taleplerini sunduğu açıklandı.

On binlerce eylemci, darbenin gerçekleştiği gün gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olmasına karşın, askeri yönetimi istemedikleri gerekçesiyle başkentteki genelkurmay binası dışındaki eylemlerini sürdürmüş ve darbenin başındaki eski savunma bakanı ve istihbarat başkanının istifasını sağlamışlardı. Ardından sokağa çıkma yasağı da kaldırılmış ve dün de Askeri Geçiş Konseyi eylemcilerle görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

TALEPLERİ SUNDULAR

Eylemlere ömcülük eden şemsiye grup Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın açıklamasına göre, dün eylemcileri temsil eden 10 kişilik heyet Askeri Geçiş Konseyi'yle görüştü ve taleplerini sundu.

İttifakın liderlerinden Ömer El Değer taleplerin içinde istifa eden istihbarat şefi Salih Kuş'un başında bulunduğu Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin yeniden inşasının da bulunduğunu söyledi.

Değer, tümüyle sivil bir hükümetin kurulması dahil olmak üzere “Tüm taleplerimiz karşılanana kadar oturmaya devam edeceğiz” dedi.

TAMAMEN SİVİL YÖNETİM

Özgürlük ve Değişim İttifakı, günlük idari yönetimin tümüyle sivil bir hükümet tarafından yürütülmesi gerektiğini savunuyor ve sivil temsilcilerin askeri konseyin üstünde kabul edilmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Bir eylemci, “Tam olarak taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz ancak iki taraf da bir anlaşmaya ulaşmak için esnek olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

SORUMLULAR YARGILANACAK

Askeri Konseyin Başkanı General Abdülfettah El Burhan dün El Beşir rejimini dağıtma sözü verdi ve ani bir hamle olarak gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Burhan ayrıca eylemcilerin ölümüne karışanların yargılanacağı ve yakın dönemde gözaltına alınan protestocuların da serbest bırakılacağı sözü verdi.

6 Nisan'dan bu yana on binlerce kişi genelkurmay binasının dışında oturuyor. Sudan diktatörü Ömer El Beşir'e karşı gösteriler Aralık ayından bu yana sürüyordu.