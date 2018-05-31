Danny Glover, Lula'ya destek için Brezilya'daydı

Aktör Danny Glover, Brezilya'yı ziyaret ederek polis baskınlarına maruz kalan halka ve hapisteki eski devlet başkanı Lula'ya dayanışma mesajlarını iletti.

Aktör Danny Glover, Rio de Janeiro'da öldürülen şehir konseyi üyesi ve LGBT aktivisti Marielle Franco'nun ailesiyle kahvaltı yaptı.

Brezilya'ya seyahat eden Glover, eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hapsedildiği Curitiba'da, Silva ile dayanışma göstermek için protestocularla bir araya geldi.

Rio de Janeiro'daki sosyal hareketlerin temsilcileriyle görüşen Glover, ırkçılık karşıtı belgeselleriyle de tanınıyor.

Aktör, Rio'da şehirdeki askeri varlığın sonucu olarak sürekli baskına uğrayan toplulukları da ziyaret etti. Glover, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında; "Burada meydana gelen günlük polis baskınlarının yıkıcı etkilerine dikkat çekmek ve şiddete son vermek isteyen yerel halkın sesini yükseltmek için Rio de Janeiro'nun Rochina topluluğunu ziyaret ettim" dedi.

Glover; "Ülkemizde de aşırı sağla mücadele ediyoruz, onun (Lula) cumhurbaşkanlığı, yoksullara yönelik politikaların dikkate değer bir örneğiydi" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi bekleyen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en yüksek oy alması beklenen adayı Lula, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili suçlanmış ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.