Danimarka'dan 'toplama kampı' modeli: Göçmenler adaya sürülecek

Danimarka hükümeti, sığınma talebi reddedilen göçmenlerin, ıssız Lindholm Adası’na gönderileceğini açıkladı.

Danimarka hükümeti, sığınma talebi reddedilen göçmenlerin, yerel nüfusun "tepkisini çekecek herhangi bir şey yapmasını engellemek" için ıssız Lindholm Adası’na sürmeye karar verdi.

Sığınma talebi reddedilen ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen göçmenler Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm Adası’nda kurulacak Geri Gönderme Merkezi'nde toplanacak. Lindholm adası, şu anda Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından bilimsel araştırmalar için kullanılıyor.

Hükümeti oluşturan partiler ve hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF), 2019 bütçe görüşmelerinde ülkeye gelen göçmen ve mültecilere kısıtlama kararı almıştı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Göçmenler kalıcı olmak yerine, geçici olarak Danimarka'da kalmalılar" ifadesi kullanılırken, Danimarka Başbakanı Lars Rasmussen bu ayın başında göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için çalışma çağrısında bulunmuştu.

2015'teki sığınmacı akınında 21 sığınmacının geldiği Danimarka'ya bu yılın ilk ayında sadece binin biraz üzerinde sığınmacı giriş yaptı. Sığınmacı akınının karşısında aşırı sağın, yabancı düşmanlığının yükselişe geçtiği Danimarka, komşuları Almanya ve İsveç'e kıyasla çok çok az sığınmacı kabul etti. Danimarka, bu yılın ilk 10 ayında bin 345 kişiye sığınma hakkı tanıyarak, yaklaşık 3 bin başvuruyu kabul etti.