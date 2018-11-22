Danimarka'dan Suudi Arabistan'a silah satmama kararı

Danimarka, Suudi Arabistan'a yeni silah satışlarına onay vermeme kararı aldı. Karar Almanya'nın benzer yönde adımından sonra alındı.

Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudi Arabistan'a silah satmama kararı almıştı. Almanya'nın ardından Danimarka da Suudi Arabistan'a yeni silah satışlarına onay vermeme kararı aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, diğer Avrupa Birliği ülkelerini de Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmaya çağırdı.

ABD istihbaratının raporuna göre, Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki isim Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed bin Selman'ı suçlamayı kabul etmiyor.

Trump, ABD ve müttefiklerinin güvenlik çıkarlarının Suudi Arabistan'la iyi ilişkileri gerektirdiğini savunuyor.