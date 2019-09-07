Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD öncülüğündeki koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD öncülüğündeki koalisyona destek amacıyla Suriye'ye asker göndereceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Frederiksen, Danimarka'nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını belirtirken, koalisyona destek amacıyla Suriye'nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı gönderileceğini açıkladı.

Fransa önderliğinde Afrika'nın Sahel bölgesinde yürütülen Barkhane Operasyonu'na da helikopter, 70 kişilik ekip ve 2 üst düzey askeri yönetici ile destek verileceğini kaydeden Frederiksen, Mali'deki BM Mali İstikrar Misyonu'nda (MİNUSMA) konuşlandırılmak üzere en fazla 65 kişilik ekiple birlikte nakliye uçağı ve 10 kişilik personel göndereceğini duyurdu.

Frederiksen, "Hükümet olarak amacımız aktif bir dışişleri politikası yürütmek. Bu politikayı müttefiklerimiz, ABD, NATO, AB ve BM ile birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.