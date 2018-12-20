Danimarka'da suç işleyen sığınmacılar ıssız adaya yollanacak

Danimarka parlamentosu 2019 bütçesini onayladı. Onaylanan bütçe paketinin içersinde yer alan plana göre, suç işleyen ancak ülkesinde yaşamı tehdit altında olduğu için sınır dışı edilemeyen göçmenler ıssız bir adaya yollanacak.

Danimarka parlamentosu 2019 bütçesini onayladı. Onaylanan bütçe paketinin içersinde yer alan plana göre, suç işleyen ancak ülkesinde yaşamı tehdit altında olduğu için sınır dışı edilemeyen göçmenler, Kopenhag'ın 80 kilometre güneyindeki ıssız Lindholm adasına yollanacak.

Sağcı Danimarka Halk Partisi tarafından önerilen yeni yasal düzenlemeye göre, adada ceza infaz ve şartlı tahliye memurları görevlendirilecek ancak sığınmacılar burada bir hapishane hayatı yaşamayacak. Sığınmacılar seyahatlerine ilişkin görevlileri bilgilendirdikleri takdirde, gece dönmek şartıyla adayı terk edebilecek.

Lindholm adasının 2021 yılında işlerlik kazanacağı duyurulurken, geçmişte domuz gribinin incelendiği bir laboratuvara ev sahipliği yapmış adada dekontaminasyon çalışmaları yürütüldüğü bildirildi. Lindholm adasının sığınma talebi reddedilen göçmenlere de ev sahipliği yapacak ve burada bir Geri Gönderme Merkezi'nin kurulacak.

Basında Danimarka'nın, Güney Pasifik'teki insanlık dışı göçmen kampları sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Avustralya'yı örnek aldığı yorumları yapıldı.