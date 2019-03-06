Danimarka'da cinsiyet eşitliği imajı gerçeği gizliyor

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda Danimarka'nın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sahip olduğu şöhretin arkasında Avrupa’da en fazla tecavüz yaşanan toplumlarından birinin gizlendiği belirtildi. Rapora göre tecavüzler cezasız kalıyor.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) bugün yayımladığı yeni raporda, Danimarka’nın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sahip olduğu şöhretin arkasında, Avrupa’da en fazla tecavüz yaşanan toplumlarından birinin gizlendiği belirtildi. Rapora göre ülkedeki kusurlu yasalar ile yanlış bilgilerin ve toplumsal cinsiyete dair klişe fikirlerin yaygınlığı, tecavüzcülerin sıklıkla cezasızlıktan faydalanmasına yol açıyor.

Rapor "Saygı ve adalet istiyoruz! Danimarka’da tecavüzden hayatta kalan kadınlara adaletin sağlanmasının önündeki engellerin aşılması" başlığını taşıyor.

Kadınların ve kız çocukların "tehlikeli ve çağdışı yasalarca yüzüstü bırakıldığını" ortaya koyan raporda, kadınlar ve kız çocuklarının insanların kendilerine inanmayacağından korktukları için veya toplumsal damgalanma ve adalet sistemine güvensizlik nedeniyle uğradıkları saldırıları çoğunlukla yetkililere bildirmediği ifade ediliyor.

UAÖ Genel Sekreteri Kumi Naidoo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplumsal cinsiyet eşitliği imajına rağmen Danimarka’da kadınlar farklı bir gerçek yaşıyor. Cinsel şiddet konusunda cezasızlığın çok yüksek seviyelerde olmasının yanı sıra, çağdışı yasalar uluslararası standartları sağlamıyor” dedi.

Naidoo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortada çok basit bir hakikat var: Rıza olmadan cinsel ilişki tecavüzdür. Yasaların bu hakikati kabul etmemesi, kadınların ve kız çocuklarının çocuk parkından soyunma odasına, polis merkezinden tanık kürsüsüne kadar cinsel şiddete uğrama ihtimalini artırıyor. Danimarka toplumunda oldukça yaygın yanlış kanılardan ve basmakalıp yargılardan beslenen ‘mağduru suçlama’ pratiğini ve cezasızlığı tetikliyor.”

Rapora göre tecavüzden hayatta kalanların adalete erişimini iyileştirmek üzere hükümet tarafından son zamanlarda atılan adımlara rağmen, Danimarka’da tecavüzler büyük ölçüde yetkililere bildirilmiyor.

Kadınlar polise başvurduğunda bile tecavüzcülerin yargılanması veya mahkum edilmesi olasılığı oldukça düşük kalıyor. 2017’de tecavüze uğrayan veya tecavüz girişimine maruz kalan kadınlar arasında (sayılar, İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 5.100 ile yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre 24.000 arasında değişiyor) yalnızca 890 tecavüz polise bildirildi. Bildirilen tecavüzcülerin 535’i yargılandı ve sadece 94’ü mahkum edildi.