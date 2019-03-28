Danimarka Adalet Bakanı: Dönmelerindense ölmüş olmalarını dilerdim

Danimarka Adalet Bakanı, Danimarka uyruklu IŞİD'lilerin yargılanmak üzere ülkeye dönmelerine ilişkin, 'dönmelerindense ölmüş olmalarını dilerdim' diye konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki binlerce yabancı uyruklu IŞİD militanının yargılanmak üzere ülkelerine geri gönderilmeleri üzerine tartışmalar sürerken, Danimarka Adalet Bakanı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Bakan Söre Pape Poulsen, "Cihatçıların şimdi geri dönmelerindense Suriye'de savaşta ölmüş olmaları daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Bakan, yine de hükümetin IŞİD'lileri geri almaya hazır olduğunu ifade etti. Poulsen, "Burada cezaevlerinde tutulmaları ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarından iyidir" diye konuştu.

Danimarkalı Bakanın açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. Sosyal Demokrat Parti sözcüsü, bakanın ifadelerine ilişkin "Bunlar ağzıma almayacağım sözler" dedi.

Şu anda Suriye'de yaklaşık 40 Danimarka uyruklu IŞİD'linin bulunduğu, bunlardan 10'unun tutuklu olduğu öğrenildi.