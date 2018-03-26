Daniels'ten Donald Trump'a ilişkin yeni açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı iddia edilen ilişki ile gündeme gelen Stormy Daniels, CBS Televizyonuna Trump'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı iddia edilen ilişki nedeniyle son günlerde sık sık ABD basınında yer alan Stormy Daniels, CBS televizyonunda bir programa çıkarak açıklamalarda bulundu.

'Fırsatçılık yaptığı' iddialarına yanıt veren Daniels, "Evet ben eskiye oranla daha çok iş teklifi alıyorum. Ama bir kişi düşünün, bu işini yapmaya devam ediyor ve daha fazla iş teklifi geldiğinde bunları reddeden bir kişi gösterin" dedi.

Stormy Daniels Trump ile olan ilişkisini 2011 yılında bir dergiye anlattığını ancak derginin Trump'ın avukatları tarafından dava açma tehditlerinden sonra yayınlamama kararı aldığını söyledi.

Euronews'in haberine göre, Daniels, tanımadığı bir kişi tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek, "Bir park alanındaydım. Bazı eşyalarımı çıkarıyordum. Bir kişi üzerime yürüdü ve 'Trump'ı rahat bırak. Yaşadığınız olayı unut' dedi ve daha sonra kızıma bakarak 'çok güzel bir kız. Annesinin başına bir şey gelirse yazık olur" dedi.