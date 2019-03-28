Dakka'da yangın felaketi: En az 16 ölü

Güvenlik standartlarının düşüklüğü nedeniyle kentte sık sık yaşanan yangınlara bir yenisi bugün eklendi. Ofis binalarının olduğu binada çıkan yangında ölü sayısının artabileceği söyleniyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da ofis binalarının bulunduğu bir binada çıkan yangın sonucu en az 16 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri durumun kontrol altına alındığını ancak ölü sayısının artabileceğini bildiriyor.

Görgü tanıkları binanın üst katlarından insanların pencereden yardım istediklerini gördüklerini anlattı.

En az 6 kişinin 22'nci kattan atlayarak öldüğü belirtilirken itfaiye ekiplerine hava ve deniz kuvvetlerinden uzmanların da destek verdiği açıklandı.

El Cezire'nin Dakka muhabiri, çalışmaların sürdüğünü ve binanın bulunduğu yerin çevresinin özellikleri nedeniyle çok dikkatli bir şekilde devam ettirildiğini aktardı. Muhabir ölü sayısının artacağı bilgisini de verdi.

Dakka'nın yangın felaketlerini sık yaşamasının güvenlik standartlarının hayli düşük oluşundan kaynaklandığı belirtiliyor. Kentte bundan önce 21 Şubat günü meydana gelen yangında en az 70 kişi ölürken 50 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.