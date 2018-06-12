Daimler'de emisyon hilesi

Alman otomotiv tekeliDaimler’in ürettiği bir milyondan fazla araçta 'yanıltıcı cihaz' bulunmasının ardından firmanın hisselerinde büyük bir düşüş yaşandı.

Haftalık gazete Bild am Sonntag’da yer alan habere göre Daimler firmasının ürettiği bir milyondan fazla araçta “yanıltıcı cihaz” bulunduğu açığa çıkmıştı. Yanıltıcı cihaz, dizel araçlarda emisyon testini kandırmaya yarayan bir yazılım. Otomobil üreticilerinin, egzost emisyon filtrelemesini ve motor performansını yönetmek için kullandığı kullandığı yazılım egzost filtreleme sistemleri çok erken veya sebepsiz devre dışı bırakabiliyorsa bu yazılım yasadışı sayılıyor.

Dün Daimler’in hisseleri yüzde 1,76 değer kaybederek 61,19 eurodan işlem gördü.

Daimler’in Mercedes Benz motorlarında "yanıltıcı cihaz" bulundurduğunun açığa çıkmasının ardından Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Daimler’in CEO’su Dieter Zetsche’yle görüştü. Daimler bahsi geçen bir milyon aracın akıbetine dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken sadece Motorlu Taşılar Kurumu ve Almanya Ulaştırma Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

Emisyon skandalı 2015 Eylül ayında Volkswagen firmasını da sarsmıştı. ABD’nin emisyon regülasyonlarından geçebilmek için Volkswagen da benzer bir yazılım kullandığını itiraf etmişti. Bu skandal Volkswagen’a cezalarla beraber 30 milyar dolara mal olmuştu.