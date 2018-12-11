Daimler elektrikli araçlar için 23 milyar dolarlık batarya satın alacak

Daimler, 2030'a kadar 23 milyar dolarlık elektrikli batarya satın alacağını açıkladı. Şirket elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli kamyon ve otobüs de yapmayı planlıyor.

Daimler, hibrit ve elektrikli araçlarda kullanmak üzere 23 milyar dolarlık batarya satın alacağını duyurdu. 2030'a kadar satın alınacak bataryaların seri üretime hazırlık olarak alındığı bildiriliyor.

Avrupa ülkeleri dizel araçlara karşı adım atarken, Daimler, elektrikli araç üretimine ağırlık vermek istiyor. Şirketin elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikle çalışan otobüs ve kamyon da yapmayı planladığı aktarılıyor.

'ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI AŞILDI'

Mercedes-Benz'in tedarik sorumlusu Wilko Stark, verdikleri batarya siparişleriyle "gelecek elektrik araçlar için önemli bir dönüm noktasını aştıklarını" ifade etti.

Daimler, 23 milyar dolarlık alımın hangi şirketlerden yapılacağını duyurmadı. Ancak şirketin Güney Kore şirketi SK Innovation ve LG Chem ile Çin'li şirket CATL'dan batarya satın aldığı biliniyor.

FARKLI MERKEZLERDE ÜRETİM AĞI KURULUYOR

Stuttgart merkezli Daimler, Almanya'da Kamenz, Untertuerkheim ve Sindelfingen'de elektrikli araç üretim tesisleri kuruyor.

Şirket Almanya dışındaysa Pekin, Bangkok, Tuscaloosa ve ABD'de üretim tesisleri inşa ediyor. Bu tesislerin tamamında elektrikli araç bataryasına ihtiyaç duyuluyor.

Daimler, başka şirketlerden batarya satın almasına karşın, bağımlılığını azaltmak üzere yeni nesil bataryalar üzerine de araştırma yürütüyor.