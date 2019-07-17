Daily Telegraph yazarı: Türkiye'yi NATO'dan atma zamanı geldi

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin yazarı Con Coughlin, bugün yayımlanan 'Erdoğan çok ileri gitti. Türkiye'yi NATO'dan atma vakti geldi' başlıklı yazısında Rusya'dan S-400 alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'yla ittifakının vadesinin dolduğunu belirtti.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin editörlerinden Con Coughlin, "Erdoğan çok ileri gitti. Türkiye'nin NATO'dan atma zamanı geldi" başlıklı bir makale yayımladı.

Yazıda Batı ile ilişkilerinde "usta bir manipülatör" olarak nitelenen Erdoğan'ın "Batı'nın düşmanları" ile ilişkisinin NATO tarafından daha fazla görmezden gelinemeyeceği belirtildi.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'nin Suriye'de El Kaide ile ilişkili bir grubu desteklediği yönünde imada bulunduğunu ifade eden Coughlin, İngiltere'de 2017 gerçekleşen Manchester Arena saldırılarında "Türkiye'nin desteklediği Libyalı İslamcı grupların" parmağının olduğunu ortaya çıkarması durumunda "Erdoğan'ın siyasal İslam aşkının ters tepebileceğini" belirtti.

'AVRUPA VE ABD, TÜRKİYE'NİN KAYBEDİLMİŞ OLDUĞU GERÇEĞİYLE YÜZLEŞMELİ'

Coughlin, yazısında "Türkiye'ye de NATO üyeliği sayesinde bu uçaklardan 100 adet alma hakkı verilmişti. Fakat Erdoğan, hem Amerika'nın son teknoloji uçaklarına hem de bu uçakları düşürmek için tasarlanmış Rus hava savunma sistemine aynı anda sahip olamayacağını anlamalı. S-400 anlaşması Türkiye'nin NATO'yu küçük düşürdüğünü gösteriyor ve İngiltere gibi Avrupalı NATO üyeleri bunu artık tolere etmeyeceklerini göstermeli. Türkiye 1952'de NATO'ya katıldığında örgütün doğu cephesini Moskova'nın saldırganlığından koruyacaktı. Ama artık durum kesinlikle böyle değil ve Avrupalı liderler, Amerika'daki mevkidaşları gibi Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin kaybedilmiş bir dava olduğu gerçeğiyle yüzleşmeli. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılarak Batı'yla bağlarını sıkılaştırmayı gerçekten istediği günler geride kaldı. Şimdi aksine bize zarar vermek isteyenlerle açıkça birlikte hareket eden bir ülke var. Sonuç olarak Erdoğan Brüksel'dense Moskova'da kendini evinde hissediyor ve biz de Türkiye'nin gerçek çıkarlarını kabullenip NATO üyeliğini sonlandırmalıyız" ifadelerine yer verdi.