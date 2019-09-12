Cumhurbaşkanlığı'nda 'güvenli bölge' toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Suriye'de güvenli bölgeye ilişkin Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.
Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü belirtilirken, güvenli bölgede yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesi gerektiğine ilişkin görüşler dile getirildi.